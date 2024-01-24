غفران الذنوب.. المجاهرون بالفواحش لا يغفر لهم

ذكر الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الله عز وجل فتح باب المغفرة والرحمة لأمته، إلا أنه عفى منهم المجاهرين بالفواحش التي يرتكبونها.

المجاهرين بالفواحش

وأوضح القصبي أن المجاهرين بالفواحش هم الذين يفضحون أنفسهم أمام الناس بارتكابهم المعاصي، مثل الزنا واللواط والسحاق وغيرها من الفواحش.

وأشار إلى أن الله عز وجل ستر الناس بعضهم عن بعض، فمن انتهك هذا الستر فضحه الله بين الخلائق.

وأضاف أن من لم يحافظ على نعمة الستر كأنه يقول لله تعالى "لا أحتاج لسترك".

رأي الدكتور علي جمعة

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض المستغفرين لا يقبل الله تعالى استغفارهم ويعذبهم في الدنيا والآخرة.

وأوضح أن هؤلاء المستغفرين هم الذين يستغفرون الله تعالى على سبيل النفاق، حيث إنهم يستغفرون الله تعالى ظاهريًا لكن ليس بقلوبهم.

رأي دار الإفتاء المصرية

وفيما يتعلق بقضاء الفوائت من الصلوات، قالت دار الإفتاء المصرية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الفوائت من الصلوات، حيث قال "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها".

وأضافت أن التوبة تمحو الإثم ولكن لا تسقط الفعل، فالتوبة معناها أن الله يمحو الإثم عن الإصرار على المعصية والتكاسل في أداء الصلاة، ولكن يجب قضاء الصلوات.

أكد الدكتور حسن القصبي أن تارك الصلاة ليس كافرًا، ولكنه كان على معصية لأنه لم يؤدها وإنما هو تكاسل عنها وقصر فيها.