عين الأنبا دانيال لطفي، أسقف الأقباط الكاثوليك بأسيوط، رئيسًا فخريًا لبيت العائلة المصرية بأسيوط، بالإجماع من قبل مجلس أمناء بيت العائلة المصرية بأسيوط والأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط. تم الإعلان عن هذا التعيين في حفل حضره العديد من الشخصيات البارزة وأعضاء مجلس أمناء بيت عائلة بيت المطران.

كما تم انتخاب أحمد حافظ والأب عاموس بسطة وكيلاً لبيت العائلة، وهما سيقومان بمساعدة الأنبا دانيال لطفي في مهامه.

تم اختيار الأنبا دانيال لطفي، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جامعة الأزهر، والأنبا ثيوفيلوس أسقف منفلوط، رئيسين شرفيين لبيت العائلة المصرية بأسيوط. تم اختيارهم بناءً على خبراتهم ومساهماتهم القيمة في المجتمع المحلي.

حظيت هذه الأحداث بحضور جميعية في استقبال مجلس أمناء بيت العائلة المصرية بأسيوط. كان الأب دانيال والأب مرقس يوسف والأب متاوس أديب في استقبال الضيوف. كما حضر الحفل الأب أنجيلوس شحاتة مدير مكتب التنشئة الدينية، والأب اسحق مرقس كاهن رعية كنيسة سيدة الرحمة في الناصرية، والأب يوساب مهني كاهن رعية الكنيسة. مريم العذراء في حي الحمراء.

تعد تلك الأحداث خطوة مهمة في تطوير وتعزيز دور بيت العائلة المصرية بأسيوط في تعزيز القوانين الأسرية وتقديم الدعم والمساعدة للأسر المصرية. نحن واثقون من أن الأنبا دانيال لطفي وفريقه سيعملون بجد لتحقيق رؤية بيت العائلة المصرية بأسيوط وتحقيق رفاهية الأسرة المصرية في المدينة.