أمرت جهات التحقيق بالشرقية ، بالتصريح بدفن جثتي طفلين نجلي عمومة سقط عليهما جدار حائط أثناء سيرهما بقرية أولاد سيف دائرة مركز شرطة بلبيس.

جدار حائط يكتب نهاية حياة طفلين نجلي عمومة بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بسقوط جدار حائط على طفلين نجلي عمومة أثناء سيرهما بقرية اولاد سيف بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بانتقال قوة أمنية وبالفحص تبين وفاة طفلين عمرهما (10 و4 سنوات) أبناء عمومة حيث لقي حتفهما إثر اصابتهما نتيجة سقوط سور جدار حائط منزل مبني من الطوب اللبن (مهجور).

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطل لقيامه بإنهاء حياة عامل بشبرا الخيمة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، لقيامه بقتل عامل إثر خلافات مالية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام ،وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

كما تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض جثة شخص عثر عليها داخل شقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حيث تبين أنها لشخص مقيم بمفرده وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بقتله

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بعقار كائن بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ ملك ربة منزل، وعثر على جثة لشخص مجهول الهوية، وبسؤال مالكة الشقة قررت بعدم علمها بهوية المتوفـى، وأن الشقة يقطنها طليقها، عاطل، ويقيم بالقاهرة، ويتردد عليها من حين لآخر.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان بصحبة المجنى عليه «له معلومات جنائية» وحدث بينهما مشادة كلامية لخلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته التي أودت بحياته فتركه داخل الشقة وفر هاربا، وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.