لحظة سقوط عدد من السيارات من أعلى الطريق الدائري.. حادث صعب

شهد مطلع الطريق الدائري أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية، حادث ضخم، حيث اصطدمت تريلا بعدد من السيارات، ما أدى إلى سقوط سيارة نصف نقل محملة بالخراف وأيضا سيارة ميكروباص وملاكي من أعلى الطريق الدائري.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق تريلا واصطدام بـ5 سيارات مما أدى لسقوط أحدها محملة بالخراف، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا إلى الرماية ونتج إصابة شخصين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتهشم سور الدائرى وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث.

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