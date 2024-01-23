محافظ الغربية ومدير الأمن يشهدان احتفالية عيد الشرطة الـ72

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء خالد عبد السلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية الاحتفالية الفنية الذي أقامها المركز الثقافي بطنطا مساء اليوم بعيد الشرطة الـ72 بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ،اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية العميد محمد شريف الامن الوطني بالغربية ، لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية .

وقدم محافظ الغربية التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ72 موجهًا الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

مؤكدًا أن «عيد الشرطة» هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب.

وقد استهل الحفل فقراته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة القران الكريم ، وثم عرض اوبريت شعري بعنوان عين لا تنام من مواهب المركز الثقافي بطنطا والذي حاز على اعجاب واشادة الجمهور وقام الأطفال بعد ذلك بتوزيع الورود وأعلام مصر على الحضور احتفالا بالعيد 72للشرطة المصرية .

واستمر الحفل بعرض بعنوان ابطال واسود قدمته مواهب البالية بالمركز الثقافي ، واختتم الحفل فقراته بعرض غنائي وطني متميز لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية قدموا خلاله مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة وأغاني وطنية وحماسية نالت استحسان الجميع وسط مشاركة الحضور برفع الأعلام.