محافظ الدقهلية يفتتح مصنع فانتازيا للاسفنج الصناعي

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا اليوم الثلاثاء مصنع فانتازيا للاسفنج الصناعي الأول من نوعه في الدلتا للصناعات المتكاملة أحد مصانع فانتازيا للمراتب والمفروشات بالمنطقه الصناعيه بجمصه ، ويخدم هذا المصنع كافة صناعات الأثاث بالدقهلية ويسهم بشكل كبير في دعم صناعة الأثاث بمدينة الأثاث بدمياط بالإضافة إلي باقي محافظات الدلتا ، وتفقدوا مراحل التصنيع في المصنع وخطوط الانتاج واستمعوا الي شرح مفصل حول مراحل الإنتاج وشاهدوا برزنتيشن تفصيلي عن مصانع شركة فانتازيا وقصة نجاحهم .

جاء ذلك بحضوربعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والمهندس حسن نجا والمهندس عمرو شاهين أعضاء مبادرة ابدأ ، والدكتور مصطفي عنان مدير جهاز المنطقة الصناعية بجمصة ، والمهندس أحمد رجب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فانتازيا ، والمهندس رجب عبدالحميد عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ، وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والمجتمع المدني بالدقهلية .

وفي ذات السياق تفقد " مختار " و " عيد " أعمال الترفيق النهائية بمرحلة 108 فدان الجديدة امتداد المنطقه الصناعية والتي تضم 197 قطعه سيتم إنشاء عدد من المصانع عليها وتفقدوا الإنشاءات الجارية بأول مصنع بها وهو مصنع ( هيدا ايجبت محدوده ) لصناعة اعلاف الأسماك مملوك لأحد المثتثمرين الأجانب مستثمر صيني .

وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس السيسي يولي الصناعة ودعم المستثمرين اهتماماً كبيراً لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري ، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول .

وأشار " مختار " إلي أن الرئيس السيسي وجه بتوطين الصناعة المصرية لتدوير عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدل الصادرات والذي سيسهم بشكل كبير في تقليل الواردات وتوفير العمله الاجنبيه ورفع قيمة الجنيه المصري أمام هذه العملات وتشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال " المحافظ " سعادتي بالغة لوجودي داخل اهم قلاع الصناعة بالدقهلية مصانع فانتازيا والتي أحدثت طفرة غير مسبوقه في مجال الصناعه حيث أصبحت في فترة وجيزة أحد أهم الصناعات في مصر وأصبحت محط أنظار الجميع مستهلكين محليين وأجانب وتحولت بفضل إدارتها المتميزة من مجال الإنتاج المحلي الي التصدير الي كافة الدول العربية والأجنبية وهذا نجاح كبير يدل علي تميز عقلية المستثمر المصري ومهارة العمالة المصرية .

كما أشار " مختار " الي أن الدقهلية محافظة رائدة في كافة المجالات وقريباً ستكون رائدة في مجال الصناعة نظراً لموقعها الفريد حيث تضم عدد 2 منطقه صناعية المنطقه الصناعية بجمصه والمنطقه الصناعية بالعصافره بالإضافة إلي المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر ، مشيرا إلي أن المنطقة الصناعية بجمصة تتميز بموقع فريد حيث تقع علي الطريق الدولي الساحلي وبالقرب من أهم ثلاث مؤاني بحرية هم ميناء دمياط وبورسعيد والإسكندرية.

وواضح " المحافظ " بأنه سيكون هناك تعاون مثمر وجاد مع مبادرة " ابدأ " من أجل دعم المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية لتوطين الصناعة المصرية وتقليل الفجوة الإستيراديه وتوفير فرص عمل للشباب ، بالإضافة إلي حل مشاكل كافة المستثمرين المادية واللوجستية.

كما أوضح " مختار " بأن المنطقة الصناعية بجمصة تضم عدد 458 مصنع ينتج بهم كافة المنتجات منهم 60 مصنع للتصدير يتم تصدير كافة منتجاتهم الي جميع الدول العربية والأوروبية وبها عدد 9 مستثمرين أجانب بالإضافة إلي المصانع التي سيتم انشائها بمنطقة 108 فدان ، مشيراً إلي أنه حتي الآن تم بيع 90 قطعة من إجمالي 197 قطعة بمنطقة 108 فدان وهو ما يقرب من 50% من إجمالي عدد القطع لإنشاء عدد 20 مصنع جديد لإدخال المزيد من الصناعات الجديده بالمنطقه الصناعية بجمصة.

وأعلن " مختار " عن إقامة معرض كبير بمدينة المنصوره يضم جميع منتجات المنطقة الصناعية بجمصة والعصافره والمنطقة الاستثمارية بميت غمر تحت شعار " صنع في مصر " لتعريف المواطنين بجميع المنتجات والصناعات المتاحه والتي يتم صناعتها بمصانع المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وهي تمثل نسبة كبيرة بديل عن المنتجات المستوردة بجودة عاليه .

وصرح " المحافظ " بأننا سنعمل علي تسويق كافة منتجات المصانع بالدقهلية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة لتعريف المواطنين بهذه المنتجات ليكون هناك تواصل مباشر بين المصنعين والمستهلكين لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني .

كما قال " مختار " دعمي الكامل لكافة المستثمرين بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وحل مشاكلهم لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدل الصادرات .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد رجب " رئيس مجلس إدارة شركة فانتازيا " بأن الشركة تهدف إلى انشاء صناعة وطنية خالصة للمراتب بكافة أنواعها وكافة الصناعات المغذية لها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلى والتصدير للأسواق العربية والافريقية والعالمية ، وبدأت نشاطها الصناعي في عام 2012م بالمنطقة الصناعية بجمصه ، وفى هذا الوقت بدأت الشركة فى دراسة واختبار السوق بشكل فعلى بمنتجات مصنوعه محلياً وبأيدي مصرية 100% ، وخلال الفترة من 2013 وحتى 2015 قررت الشركة الانتشار بشكل أكبر في السوق المحلى وتطوير القدرات الفنية و تكنولوجيا الإنتاج ، ولذلك أنشأت الشركة 7 فروع في القاهرة والإسكندرية ، واصبح لديها 23 موزع معتمد في محافظات الجمهورية المختلفة ، وأزداد عدد العمال والفنيين الى 55 كما تم تدعيم خطوط الإنتاج بعدد 7 ماكينات جديدة وتم زيادة عدد المنتجات إلى 15 منتج ، وفي عام 2018 ، حصلت الشركة على شهادة أيزو 9001 ثم حصلت على شهادة CE لمطابقة المعايير الأوروبية ، كما تسعى الشركة حالياً للحصول على شهادة GRS تماشياً مع معايير الجودة العالمية.

كما أوضح " رئيس مجلس إدارة شركة فانتازيا " بأن شركة فانتازيا تعتمد سياستها على تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة ، مما يتطلب حلول خارج الصندوق تعتمد على الابتكار في نواحي التصنيع والتعبئة والتغليف ، لذلك طورت الشركة طريقة جديدة وهى المراتب الرولينج وذلك لتقليل حجم المنتجات عن طريق ضغطها و تغليفها بطريقة تسمح بنقلها إلى أي مكان في العالم ، وتماشياً مع سياسة الجمهورية الجديدة للتركيز على التصدير واستهداف الاسواق الخارجية ، قامت الشركة بفتح أسواق جديدة وصدرت الى عدة دول عربية أهمها ( ليبيا ، لبنان ، السودان ، المملكة العربية السعودية ، المغرب ، الامارات و العراق ) كما صدرت الى عدة دول افريقية أهمها ( غينيا ، الرأس الأخضر ، غينيا بيساو - مدغشقر ) وفي الفترة من 2020 إلى 2023 ولأن الشركة تهدف الى تنمية الصناعات المغذية والاكتفاء الذاتي أنشأت الشركة مصنعين لتصنيع مستلزمات إنتاج المراتب والمفروشات بطاقة إنتاجية تغطي جميع احتياجات التصنيع الداخلى في الشركة وهما

(مصنع الغزل والنسيج - مصنع الحديد ) ، مشيراً إلي انه خلال العام الماضي 2023 استمرت مسيرة النمو والتطور حيث بلغ عدد فروع الشركة 19 فرع ، و عدد الموزعين المعتمدين 74 موزع معتمد في مختلف محافظات الجمهورية وعدد العمال والفنيين 350 ، كما تم تدعيم خطوط الإنتاج مره أخري بعدد 4 ماكينات جديدة وتم زيادة عدد المنتجات إلى 25 منتج ، مشيراً أيضا الي أنه فى يناير 2024 واستكمالاً لفكرة الصناعات المغذية والاكتفاء الذاتي ، فقد تمكنت شركة فانتازيا من إنشاء خطوط إنتاج الإسفنج الصناعي بكافة أنواعه و اللاتكس و الميموري فوم لتلبية احتياجات فانتازيا والسوق المحلى من منتجات الاسفنج ، كما تخطط الشركة للتصدير في المرحلة القادمة.