عميد الطب البيطري الأسبق يكشف عن أجزاء في الدواجن تؤذي الإنسان

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، إن البيض واللبن قد يحتويان على بقايا الأدوية التي تُعطى للدواجن والحيوانات، ولكن بنسب أقل من اللحوم، مشيرًا إلى أن الطفل إذا تناول اللحوم التي تحتوي على بقايا الأدوية، فهذا قد يؤدي إلى مقاومته للأمراض.

وشدد "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، على ضرورة توعية المربيين بخطورة بيع الدواجن التي تحتوي على بقايا أدوية، ووقف المضادات الحيوية قبل البيع بـ5 أيام، لأن هذا قد يضر الإنسان خاصة الأطفال.

وأوضح أن أكثر جزئين قد يؤذيا الإنسان في الدواجن خاصة الأطفال، هما جلد الدواجن والكبدة عند احتوائهما على بقايا أدوية، فباقيا الأدوية في اللحوم لا تُذكر.