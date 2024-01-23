ع الطاير

الثلاثاء 23/يناير/2024 - 07:28 م 1/23/2024 7:28:48 PM

صناعة التعهيد كثيفة العمالة وتستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمى، ولعل صادرات مصر الرقمية تمثل فرصة كبيرة قابلة للزيادة المستمرة وبلغت نحو 6.2 مليار دولار فى 2023، صعودًا من 4.9 مليار دولار فى 2022، بنسبة نمو 26.5%، وتستهدف الوصول إلى 9 مليارات.

وأيضا مستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، للوصول إلى 550 ألف متخصص، يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار فى 2026.

ولا شك أن الإبداع والابتكار والتخصص الدقيق مفاتيح المستقبل والتصدير فى عالم رقمى كل شيء تحول إلى ديجيتال، وتغيرت مفاهيم الاقتصاد والعمل والتعليم والتدريب، واختفت تخصصات كثيرة، وظهرت فرص كثيرة أيضا تتطلب مهارات جديدة لا يمكن اكتسابها من خلال التعليم التقليدى، وإنما من خلال التعليم الذاتى وتشجيع وتنمية مهارات الشباب فى الإبداع والابتكار

ويبقى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية فى خلق فرص العمل الحقيقية والعالمية، وأقصد بالعالمية هنا أن الشركات الانترناشيونال ترحب دائما بجذب الشباب المبدع القادر على التميز والعمل الجاد الحقيقى بكفاءة وقدرات وامكانيات تنافسية، ولذلك فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى دائما إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتمكين هذه الكوادر من الإبداع والتميز، ومعروف أن ملايين فرص العمل شاغرة فى العالم تنتظر وتترقب وتتلهف وتسعى سعيًا وراء المبدعين والمبتكرين والمتميزين فى مجالات عديدة، تتعلق كلها بتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والحكومة تولى اهتماما كبيرا بتشجيع الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال.

وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى بدأت شركات ناشئة تمثل ٧٥% من اقتصاديات الدول المتقدمة، وأن القاعدة العريضة من هذه الشركات تعد بمثابة العمود الفقرى لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة، وقد تأكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم الشركات الناشئة لتعزيز قدرتها على تقديم قيمة مضافة وتحقيق قدرة تنافسية.

من خلال التدريب للشركات الناشئة واحتضانها وتقديم مختلف سبل التدريب لأصحاب الشركة، بدءا من العصف الذهني لإنتاج فكرة تكون نواة للمنتج مرورا بسلسلة القيمة التى يتم من خلالها دعم رواد الأعمال، حتى الوصول إلى إقامة محافل للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال، وأيضا تدريب أصحاب الشركات الناشئة وكبار القيادات بها على مختلف مهارات الإدارة، وتدريبهم كذلك على التقنيات التى تدعم الحلول التى توفرها الشركة.

وجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ مشروعا لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات لدعم ريادة الأعمال، حيث تم افتتاح 8 مراكز فى العام الماضى ويتم العمل حاليا على إنشاء 17 مركزا جديدا، حيث يتم إنشاء المراكز داخل الحرم الجامعى أو بالقرب من الجامعات حتى يمكن للشباب الوصول إليها بسهولة ويسر.