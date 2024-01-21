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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير هشام: ما يحدث في اتحاد الكرة وموقف صلاح قمة العبث والتهريج

محمد صلاح
محمد صلاح

انتقد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، ما حدث من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وإعلان عودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إعلان يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، بعودة صلاح إلى إنجلترا شئ في قمة العبث ويضع اتحاد الكرة في موقف حرج وعدم الشفافية".

وأضاف أمير هشام: "بيان الاتحاد الأول عن إصابة اللاعب يختلف تمامًا عن البيان الثاني، ما يدل على عدم وجود الشفافية وحالة من التهريج يشهدها الاتحاد المصري، وعدم الوضوح أمام الجماهير".

واختتم أمير هشام: "موقف محمد صلاح سلبي حال موافقته على الخروج من معسكر منتخب مصر، واتحاد الكرة يظهر بلا أي شخصية أمام ليفربول، خاصةً أن اللاعب من أهم العناصر خارج الملعب قبل داخله، ولكن ما يحدث يجعلنا ننتظر أن يضع كلوب تشكيل منتخب مصر في المباراة المقبلة".

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