محلل سياسي صومالي: قمة القاهرة مهمة ونجحت بإعلان دعم مصر لمقديشو

أكد د. ياسين سعيد، المحلل السياسي الصومالي، أن مصر هي الحليف التاريخي القديم والمتجدد للصومال، وكانت مصر هي أول دولة تعترف بالصومال بعد استقلالها، مشددًا على أن داعم قوي خلال الأزمات ورغم أن العلاقة بين الصومال وإثيوبيا تتسم بالصراع لكن هناك تقارب بين الصومال وإثيوبيا.

مصر هي الحليف التاريخي القديم والمتجدد للصومال

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التوتر الذي نتج عن توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال ليكون هناك منفذ بحري لإثيوبيا على البحر الأحمر يهدد انتصارات الصوماليين وكذلك حلفاءهم الدوليين والذي من أولهما مصر، معقبًا: "الرئيس السيسي وقف مع الصومال بشكل لن يتم نسيانه".

وأشار إلى أن كان هناك استبشار بأن هناك تقارب بين الصومال وأرض الصومال ولكن إثيوبيا انهت هذا التقارب بتوقيع هذه الاتفاقية، مشددًا على أن قمة القاهرة هي مهمة للصومال ونجحت بإعلان مصر ودعم مقديشو، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية كانت لاختبار إذا كان سيكون هناك دعم ومساندة للصومال من عدمه، أبي أحمد لا يجرى على تنفيذ الاتفاقية مع "الصومالاند".

وتصدرت الصومال مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد مستجدات وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعاون مع الصومال ورفض المساس به بأي شكل من الأشكال، حتى إذا كان المساس من قبل الدول المجاورة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وعقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

رفض مصر التدخل فى شئون الصومال

وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا الى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.

فيما أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، أن بلاده تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا وشريكًا استراتيجيًا، معربًا عن تطلع الصومال للمزيد من التعاون مع القاهرة خلال الفترة القادمة، وأن هذا التعاون قائم علي الاحترام المتبادل لكلا الدولتين.