لدغات

الأحد 21/يناير/2024 - 06:59 م 1/21/2024 6:59:50 PM

أكتب قبل لقاء منتخب مصر والراس الأخضر فى بطولة أمم افريقيا، ورغم التعادلين السابقين مع موزمبيق وغانا وتعرض اللاعبين لانتقاد شديد.. الا اننى كلى ثقة فيهم وانهم سيفوزون على الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ 16 للبطولة.. هكذا اعتدناهم رجالا وقت الشدة، لأن مصر لا تهون على أبنائها.

> نادى الزمالك أصبح خاليًا من خبراء كرة القدم.. فكيف يوافقون على اشتراك فريق سيتم تسريح نصف لاعبيه بعد أيام فى دوره بالإمارات، فتلحق بهم هزيمة منكرة فى أول مباراة من نادى الوحدة صاحب الأرض تصيب المصريين المقيمين هناك بالحسرة والألم.. لقد أضاع ايقاف القيد على الزمالك فرصة التعاقد مع لاعبين جدد.. لكن لماذا فرط المسئولون فى استغلال فترة التوقف والتعاقد مع مدير فنى جديد، لأنهم حتى الآن يبحثون عنه كأن دول العالم نضبت من المدربين.. وهكذا الزمالك دائما يضيع منه الفرص ويضع نفسه فى مواقف.. بيخاااااا!!

> ربنا ابتلى كرة القدم بشخص جاهل ومعقد ليكون مسئولا عن ادارة شئون اللعبة، علما بأنه لم يلعب الكره فى حياته.

هذا الشخص الذى ينادونه بالحاج وصل به التعنت واصدار القرارات إلى رفضه قرار الفيفا، وهو رئيس الكرة فى العالم بجعل القيد الشتوى والصيفى بكل دول العالم لمدة شهرين وقرر عم الحاج ان يكون شهرا فقط.. يعنى القيد الحالى ينتهى آخر يناير وليس آخر فبراير، لأن عقله الباطن وكرهه ومعاداته للزمالك أوحى إليه ان فك القيد للزمالك لن يحدث هذه الأيام وعليه يغلق القيد الشتوى على الزمالك دون ضم صفقات جديدة.. لكن الله خيب ظنه واترفع القيد عن الزمالك من أيام ليجلس عم الحاج على شط اسكندرية يأكل ذرة مشوى وبطاطا!

> اجزم ان فيتوريا مدرب المنتخب وبيريرا مسئول لجنة الحكام جايين ياكلوا عيش ويتمتعان بشمس مصر ويحصلان على ملايين الدولارات مناصفة مع من تعاقد معهما!!

> محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد مستخلص جمارك فعلا.. بيشترى لعيبة افارقة بتراب الفلوس ويبيعهم بدولارات البنوك!

> الفضائيات الرياضية امتلأت بأشباه اللاعبين السابقين سيئى السمعة يتكلمون ويحللون اللعبة بكل إسفاف وقلة الأدب، وهم لا يعلمون ان فاقد الشىء لا يعطيه!

> سيظل محمد صلاح أيقونة الكورة الأوربية لكن المصرية فات الميعاد ليكون ايقونتها!!

> آخر كلام:

ياريت حكام كرة القدم يديرون المباريات بقانون الملاعب وليس بقانون زينب ست البيت!!!!