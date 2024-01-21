ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان

أظهرت بيانات حكومية، رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ( معدل التضخم ) في سلطنة عُمان 0.53% في ديسمبر على أساس سنوي.

التضخم فى عمان

ووفقاً لما ذكره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فإن معدل التضخم خلال الشهر السابق بلغ 0.6%.

كما أظهرت بيانات سابقة نمو مؤشر أسعار المستهلكين ( معدل التضخم ) بنسبة بلغت نحو 0.30% في أكتوبر، على أساس سنوي.

كان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع في تقريره Global Focus 2024 عودة سلطنة عُمان إلى تصنيف الاستثمار الائتماني في وقت مبكر من عام 2024، وذلك بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، وخفض المديونية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.

ويأتي هذا التوقع على الرغم من أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل طفيف إلى مستوى 2.9%، وذلك نتيجةً لأشد دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ سنوات، بحسب الأسواق العربية.

وذكر التقرير أن التركيز الأساسي لصناع السياسات في عُمان سيتجه نحو إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح الاكتتابات العامة الأولية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق والاستمرار في خفض الضغوط الانكماشية.

ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض الدين العام لعُمان ليصل إلى مستوى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعوماً بالفائض المزدوج (الفائض في الميزانية العامة والفائض في الحساب الجاري).

كما يتوقع البنك أن ينمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنسبة نحو 2.5% في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات السياحة والتصنيع والتجارة، التي تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الكلي معدلاً مستقراً مع تضخم محدود.

التصخم في الكويت يرتفع إلى 3.37% خلال ديسمبر

التصخم في الكويت

أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.37%، في ديسمبر على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أيضاً رتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بلغت نحو 0.30% في ديسمبر على أساس شهري.

وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي عند نحو 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول 2022.