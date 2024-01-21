عاجل
ارتفاع أسعار سيارات شيري 2024 المجمعة محلياً طارق الشناوي عن ظهور نجاة بعد غياب: القلوب كانت بتسقف (فيديو)
الإثنين 22 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سهير شلبي: السيدة انتصار السيسي جدعة وبسيطة ونموذج لكل سيدة مصرية عربية

سهير شلبي
سهير شلبي

تحدثت الإعلامية سهير شلبي، عن تكريم السيدة انتصار السيسي لها، معربة عن سعادتها في تلك اللحظات التي جمعتهما سويا، مؤكدة أنها كانت في سعادة بالغة حينما تم تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي.

وأوضحت سهير شلبي، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي أم سي"، أن لها العديد من الرسائل إذ دار بينهما حديث مطول، مشددة على أن السيدة انتصار السيسي سيدة أنيقة وشهمة وتقف في ظهر زوجها.

وتابعت: "انتصار السيسي جدعة وبسيطة ونموذج لكل سيدة مصرية عربية"، موضحة أنها حاولت طوال مشوارها المهني التوفيق بين البيت وزوجها وأولادها وعملها.

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية سهير شلبي، إن مروجي شائعة وفاة ابنتها، فتانين تحملان أسماء مزيفة، حيث إن الأولى منتحلة اسم منى خليل، والثانية منتحلة لاسم الإعلامية سهير شلبي.
وطالبت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية “النهار”، تقديم الإعلامي تامر أمين، مساء الإثنين مباحث الإنترنت، بالعثور على هاتين الفتاتين المروجتين للشائعة؛ حتى يكون أمرا رادعا لأمثالهما، مطالبة بأخذ حق ابنتها التي تم ترويج الخبر الكاذب عنها.

شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي
وتابعت سهير شلبي:" للأسف شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي رغم أني لا أعلم عنها شيئا".

 

مواد متعلقة

حقيقة انتشار وباء "x" الافتراضي.. "المصل واللقاح" يكشف

ضحية مستريح الدقهلية: "كنت ضمناه أكتر من البنك.. ونصب علينا بـ181 مليون"

حقيقة قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار.. الحكومة تكشف

رئيس "الدستورية العليا": دستور 2014 حمى حرية التعبير إلى أقصى درجة (فيديو)

أسامة كمال يطالب الحكومة بطرح اكتئاب عام بالدولار للمصريين للمشروعات الرابحة

اتحاد مستأجري مصر: ما يحدث بملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين

خبير دولي بـ"النقل البحري": قناة السويس تعتبر أرخص وسيلة نقل

ائتلاف مُلاك الإيجار القديم يقدم مقترحًا لحل المشكلة (1000 جنيه لـ3 سنوات)
الجريدة الورقية