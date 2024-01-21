سهير شلبي: السيدة انتصار السيسي جدعة وبسيطة ونموذج لكل سيدة مصرية عربية

تحدثت الإعلامية سهير شلبي، عن تكريم السيدة انتصار السيسي لها، معربة عن سعادتها في تلك اللحظات التي جمعتهما سويا، مؤكدة أنها كانت في سعادة بالغة حينما تم تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي.

وأوضحت سهير شلبي، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي أم سي"، أن لها العديد من الرسائل إذ دار بينهما حديث مطول، مشددة على أن السيدة انتصار السيسي سيدة أنيقة وشهمة وتقف في ظهر زوجها.

وتابعت: "انتصار السيسي جدعة وبسيطة ونموذج لكل سيدة مصرية عربية"، موضحة أنها حاولت طوال مشوارها المهني التوفيق بين البيت وزوجها وأولادها وعملها.

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية سهير شلبي، إن مروجي شائعة وفاة ابنتها، فتانين تحملان أسماء مزيفة، حيث إن الأولى منتحلة اسم منى خليل، والثانية منتحلة لاسم الإعلامية سهير شلبي.

وطالبت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية “النهار”، تقديم الإعلامي تامر أمين، مساء الإثنين مباحث الإنترنت، بالعثور على هاتين الفتاتين المروجتين للشائعة؛ حتى يكون أمرا رادعا لأمثالهما، مطالبة بأخذ حق ابنتها التي تم ترويج الخبر الكاذب عنها.

شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي

وتابعت سهير شلبي:" للأسف شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي رغم أني لا أعلم عنها شيئا".