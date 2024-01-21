اصنعي كيكة البلوبيري وتمتعي بمذاق لذيذ

كيكة البلوبيري من الوصفات اللذيذة التي يمكنك إعدادها لأولادك كحلوى صحية تمدهم بالطاقة وتحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة البلوبيري

فوائد تناول البلوبيري

مفيد للمعدة والأمعاء والمسالك البولية

ربما سمعت عن العديد من الفوائد التي يجلبها تناول التوت الأزرق للجهاز الهضمي والراحة التي يجلبها لمرضى التهابات المسالك البولية، وغالبًا ما يُنصح بالتوت الأزرق في نظام غذائي منتظم خاصةً للنساء في سن اليأس أو النساء المسنات جدًا اللائي يعانين من عدوى المسالك البولية المتكررة، وذلك لأن التوت البري يساعد في مكافحة عدوى المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية.

فوائد التوت الازرق لصحة العضلات

يمكن أن تؤدي التمارين الشاقة إلى إضعاف وإجهاد العضلات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الالتهاب الموضعي والإجهاد التأكسدي في الأنسجة العضلية، إلا أن التوت الأزرق قد يقلل من الضرر الذي يحدث على المستوى الجزيئي؛ مما يخفف من الألم، ويعزز أداء العضلات.

ومن فوائد التوت الأزرق للأطفال أنه يقلل من تلف العضلات الناجم عن ساعات طويلة من اللعب أو التمارين الشاقة، كما يساعد طفلك على اكتساب عضلات قوية ومرنة؛ لأداء تحديات الحياة اليومية بمزيد من الحماس.

مضاد لمرض السكرى

هذه الفاكهة يمكن لمرضى السكر تناولها دون قلق، التوت الأزرق يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومصدر جيد للألياف، ونتيجة لذلك، يحتوي على مؤشر منخفض فى نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها العالي من الفلافونويد، وقد يساعد التوت الأزرق في تحسين حساسية الأنسولين وهو أمر مهم للتحكم في مستويات السكر في الدم.

طريقة عمل كيكة البلوبيري

المقادير

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- سكر : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- لبن زبادي : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 2 كوب (أبيض)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- برش ليمون : ملعقة كبيرة

- الماء : 2 ملعقة كبيرة

- بذور الخشخاش : ملعقة كبيرة

- توت أزرق : كوب ونصف

- سكر البودرة : ربع كوب

- رذاذ الطبخ : قليل (لدهن القالب)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180.

في وعاء خلط عميق، ضعي البيض والفانيلا السائلة، والسكر واخفقي حتى تتجانس المكونات.

صبي الزيت النباتي، وأضيفي اللبن الزبادي، وعصير الليمون، وقلبي المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي.

أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، ورشة ملح، وبرش الليمون، وحركي المكونات أيضاً باستخدام المضرب اليدوي حتى تتجانس ويتشكل لديك خليط يشبه العجينة.

صبي الماء وحركي ليتشكل لديك مزيج من الكيك بقوام كثيف.

أضيفي بذور الخشخاش.

اخلطي حبات البلوبيري مع السكر البودرة، وأضيفيها لمزيج الكيك، وقلبي جيداً.

رشي رذاذ الطبخ (زيت رش) في قالب الكب كيك، ووزعي من خليط الكيك.

أضيفي من حبات البلوبيري المخلوطة بالسكر البودرة على الوجه.

أدخلي القالب للفرن مدة 40 دقيقة.

قدميه دافئاً أو بارداً.