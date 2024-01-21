جامعة أسيوط الأهلية تستعرض ملف الأنشطة والفعاليات عام 2023

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً من الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، يتضمن: الأنشطة، والفعاليات التي أقامتها جامعة أسيوط الأهلية خلال عام 2023؛في سبيل نشر، وتنمية الوعي لدى الطلاب، وفي إطار ما توليه إدارة الجامعة ؛ من اهتمام بتعزيز الأنشطة الطلابية، والتي تعد ركيزة أسياسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وتشجعيهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، والمشاركة في مختلف المسابقات ، والمحافل القمية، ودعم، ورعاية الموهوبين.

وأكد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط الأهلية؛ على تقديم كافة سبل الدعم، والرعاية للأنشطة الطلابية، وتوفير ما يلزم من الأدوات، والإمكانيات، واكتشاف، واحتضان أبنائها الموهوبين، والمبتكرين، وتهيئة المناخ المناسب الذي يساعدهم على التفوق، والتحصيل العلمي، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية ، وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من الإبداع، و القدرة على تحمل المسئولية، و غرس القيم، و المبادئ الأخلاقية لديهم.

وأوضح التقرير، قيام جامعة أسيوط الأهلية؛ بتنظيم عدة مسابقات داخلية بين الطلاب في مختلف الألعاب الرياضية، والأنشطة الثقافية، والاجتماعية، إلى جانب تنظيم بطولة دوري الجامعة؛ بمشاركة الكليات في : (كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وتنس الطاولة)، فضلاً عن تشكيل منتخبات الجامعة.

و أشار التقرير، إلى المسابقات ، والمراكز التي حققها طلاب جامعة أسيوط الأهلية، ومنها المشاركة في: أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان، والمشاركة في أولمبياد الفتاة الجامعية بمحافظة الإسكندرية، والمشاركة في الملتقى الرياضي الأول لجامعات الإقليم بمحافظة أسيوط، والذي انعقد في جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والمشاركة في دوري الحلم الأخضر ضمن فعاليات المنتدي البيئي الثاني، والذي نظمته جامعة أسيوط ، والمشاركة في مهرجان الألعاب الترفيهية بالأستاد الرياضي.

واستعرض التقرير ، البرامج التدريبية. وورش العمل؛ لتأهيل، وتدريب الطلاب في مختلف المجالات، والندوات التوعوية، والتثقيفية التي نظمتها الجامعة الأهلية منها: ورشة عمل حول فرص التبادل بين الجامعات المصرية، بالتعاون مع قسم الشئون العامة بالسفارة الأمريكية؛ للإفادة من البرامج التعليمية، و البحثية التي تقدمها السفارة الأمريكية للطلاب، والخريجين، والباحثين ، وبرنامج تدريبي حول : التوظيف فى البنوك، و المهارات ؛ لتأهيل الطلاب لسوق العمل، والذي نظمته كلية العلوم الإدارية و المالية، وتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان: "مصر تنتخب..حق الشباب، وواجبهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية"؛ لرفع الوعي لدى الطلاب، و التأكيد على أهمية المشاركة؛ في ممارسة حقوقهم السياسية، وتعزيز دورهم في صنع القرار، وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي ، فضلاً عن تنظيم عدد من الرحلات الترفيهية، و العلمية .