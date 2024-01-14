30 دقيقة..محاولات من الفراعنة لتسجيل ثاني الأهداف أمام موزمبيق

يتقدم منتخب مصر بهدف نظيف على موزمبيق والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار.



سجل هدف التقدم مصطفى محمد لاعب المنتخب في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.



بعدها في الدقيقة 10، إنطلاقة من مصطفى محمد بالكرة في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس هرناني سيلوني ولكن تصدى لها الأخير ثم سيطر عليها الدفاع.



وفي الدقيقة 18، مرر رينيلدو ماندافا تمريرة عرضية من جهة اليسار استلمها ويتي من على القائم الثاني ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

بعدها تسديدة من زيزو من خارج منطقة الجزاء مرت لكنها تذهب خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

حاول تريزيجيه أضافة الهدف الثاني للفراعنة، و سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في القائم الأيمن ومرت لخارج الملعب في الدقيقة 25.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ34، ويسعى منتخب مصر لتحقيق الانتصار في ضربة البداية أمام موزمبيق لحصد الثلاث نقاط.

تشكيل منتخب مصر للمباراة:

تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.

حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

مقاعد البدلاء:

محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا

