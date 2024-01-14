الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتفقد سير العمل بتوسعة مدخل طنطا طريق المحلة الكبرى

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء لمتابعة أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق ورصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء لمتابعة أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق ورصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية.

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