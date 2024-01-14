عاجل
أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق محمد صلاح يقود الهجوم مئة يوم وغزة تقاوم.. أبرز ما قاله حسن نصر الله
الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع سفير الإمارات مساعي إطلاق عملية سياسية شاملة

رشاد محمد العليمي
رشاد محمد العليمي

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الأحد مع سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي ، مستجدات المساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام في اليمن.


ونقلت قناة (اليمن) الفضائية عن العليمي تأكيده مجددا على دعم المجلس والحكومة لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية وصولا إلى تحقيق السلام الشامل ودولة المواطنة المتساوية التي يستحقها جميع اليمنيين.


وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين وأيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.
 

مواد متعلقة

سفير إيراني يهدد أي دولة تشارك في العدوان على اليمن
الجريدة الورقية