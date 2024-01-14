أمم أفريقيا.. محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم دولي أمام موزمبيق الليلة

يستعد الفرعون محمد صلاح لقيادة آمال الجماهير المصرية، عندما يقود منتخب مصر في بداية مشواره مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بمواجهة موزمبيق.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للمنافسة بقوة واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 13 عامًا، وإضافة اللقب الثامن للفراعنة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد البطولة في 7 مناسبات سابقة، كان آخرها في أنجولا 2010.

محمد صلاح يترقب تحقيق رقم قياسي

في حال نجح قائد المنتخب المصري، من تسجيل هدف أو أكثر خلال مباراة اليوم، فإنه سيصل إلى الهدف السابع في تاريخ مشاركاته مع المنتخب المصري في البطولة، متفوقاً على نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة صاحب ال 6 أهداف، ويتساوى مع كل من طاهر أبو زيد وحسام حسن نجوم المنتخب السابقين.

وبذلك سيصبح صلاح أيضاً، أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في أربع نسخ متتالية بكأس أمم أفريقيا، ويعادل رقم ثلاث أساطير أفريقية، سبقته بهذا الإنجاز.

موعد مباراة مصر وموزمبيق:

تبدأ صافرة مباراة مصر وموزمبيق مساء اليوم الأحد عند دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة:

تذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sportsلنقل البطولة الأفريقية.