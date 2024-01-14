المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة هاتف محمول

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، خالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه وأخر مجهول بسرقة هاتف محمول من شخصين، بأن أشهر في وجههما سلاح أبيض "مطواة" وركل الدراجة النارية قيادتها من الخلف ما تسبب في سقوطهما واصطدامهما بسيارة وتخلف عنها حدوث عاهة لأحد المجني عليهما، بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22063 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3952 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "يوسف ر إ"، محبوس، 24 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز طوخ، لأنه بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، سرق - وآخر مجهول - الهاتف المحمول المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه محمد عصام سلامة، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على سالف الذكر، والمجنى عليه يوسف نبيل عبد المنعم محمد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أشهر في وجه المجني عليهما السلاح الأبيض - تالى الوصف - وتعدى بالضرب عليهما، وركل بقدمه دراجتهما فاصطدمت الدراجة بإحدى السيارات عرضا وسقطا أرضًا فحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، والتي تخلف لدى المجنى عليه الثاني من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت فى كسر بعظام الحق الأيمن المفصل الفخذ الأيمن مثبت بشرائح ومسامير، وصاحب ذلك تحديد في نهاية ثني الركبة اليمنى وتحديد في نهاية حركات الفخذ الأيمن وتقدر نسبتها بـ20%، مما بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهما.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف المحمول المملوك للأول على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير مسوغ قانوني.

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة المجني عليهما، الذين أكدا أنه حال قيادة المجني عليه الأول للدراجة الآلية وخلفه المجني عليه الثاني فوجيء بقيام المتهم وآخر مجهول، بسرقة الهاتف المحمول من يد المجني عليه الثاني فقاما بالعدو خلف المتهم ومحاولة اللحاق به، وحينها تعدى المتهم على الأخير باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، حوزته محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وقام بركل ودفع الدراجة قيادته حتى اصطدمت بسيارة المجني عليهما أرضا وحدثت إصابتهما وتخلف عن إصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في كسر بعظام الحق الأيمن المفصل الفخذ الأيمن مثبت بشرائح ومسامير.