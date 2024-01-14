سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، تحت شعار نصنع المعرفة.. نصون الكلمة.

سعر تذكرة معرض الكتاب

ويبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 2024م ما يقرب من 5 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر عن طريق المنصة الرقمية أو من خلال شباك التذاكر بالمعرض.

أكبر معارض النشر في الشرق الأوسط

ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر معارض النشر في الشرق الأوسط، إذ يحظى باهتمام العديد من الكُتاب والمفكرين والعديد من فئات المجتمع.

كما تم اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض لهذا العام، والدكتور يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل.

خطوات الحجز إلكترونيًا

الدخول على الموقع الالكتروني من خلال الرابط

https://cairobookfair.gebo.gov.eg

اختيار أيقونة شراء تذكرة

إدخال رقم تليفون المحمول

تحديد عدد التذاكر الراغب في شرائها

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

الضغط على دفع لتسديد قيمة تذاكر معرض الكتاب

ويشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم

كما يقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويستمر العمل فيه من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

ويرجع تاريخ نشأة معرض الكتاب منذ عام 1969م، في عهد الراحلة سهير القلماوي رئيس المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، وكانت القاهرة تحتفل حينها بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة، أن يكون للاحتفال مذاق خاص، وبالتالي بدأت فكرة المعرض وأصبح يُقام سنويًّا حتى اليوم.