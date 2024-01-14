الأحد 14 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع وإصابة 15شخصا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 13 آخرين بكسور وكدمات وإشتباة مابعد الإرتجاج ، في حادث تصادم سيارة ميكروباض مع أخري نقل ، بالطريق الصحراوي الأسكندرية ، القاهرة ،إنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، غنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث اكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص باخري نقل بالطريق الصحراوي ،دائرة مركز وادي النطرون .

أسفرت الواقعة عن مصرع كل من م.ك.39سنة ،أ.م.31سنة ، وإصابة إصابة 13شخص وهم كل من أ.س.18سنة ،م.أ.20سنة ،م.ج.24سنة ،م.ح.20سنة،م.س.20سنة ،م.أ.20سنة ،ع.س.20سنة ،ر.ع.20سنة ،م.أ.20سنة ،ز.أ.22سنة ، م.ع.23سنة ،م.أ.23سنة ،م.م.22سنة .

تم نقل الجثتين إلي المشرحة ،والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

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