مصرع وإصابة 15شخصا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 13 آخرين بكسور وكدمات وإشتباة مابعد الإرتجاج ، في حادث تصادم سيارة ميكروباض مع أخري نقل ، بالطريق الصحراوي الأسكندرية ، القاهرة ،إنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، غنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث اكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص باخري نقل بالطريق الصحراوي ،دائرة مركز وادي النطرون .

أسفرت الواقعة عن مصرع كل من م.ك.39سنة ،أ.م.31سنة ، وإصابة إصابة 13شخص وهم كل من أ.س.18سنة ،م.أ.20سنة ،م.ج.24سنة ،م.ح.20سنة،م.س.20سنة ،م.أ.20سنة ،ع.س.20سنة ،ر.ع.20سنة ،م.أ.20سنة ،ز.أ.22سنة ، م.ع.23سنة ،م.أ.23سنة ،م.م.22سنة .

تم نقل الجثتين إلي المشرحة ،والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .