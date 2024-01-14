شعبة الذهب تنفى إغلاق الصاغة.. وتؤكد البيع والشراء يتم بشكل طبيعى

أكدت الشعبة العامة للذهب والمصوغات أن ما تم تداوله فى بعض المواقع عن إغلاق الصاغة غير صحيح و منع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم غير صحيح



أوضحت الشعبة أن ما تم في الصاغة اليوم هو ضبط لتاجر من تجار الذهب الخام ولم يتم اي إغلاق للصاغة والعمل منتظم بالصاغة حتي هذه اللحظة والاسعار اللحظية معلنة علي التطبيق والموقع الرسمي للشعبة .



كما أكدت الشعبة انتظام حركة البيع والشراء والتسعير بالصاغة كما نؤكد أن تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي واستقبلت المستهلكين علي مدار اليوم .

كما تؤكد الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية لجموع المستهلكين سلامة مدخراتهم من الذهب فلا يوجد باي شكل من الأشكال ما قد يعيق حركة البيع او الشراء ، ولزم التوضيح لما قد تشكله مثل هذه الإشاعات من خلق حالة من التوتر بالأسواق أو بين المستهلكين

وكانت بعض المواقع الإخبارية نشرت أخبار عن قيام قوات الأمن بمداهمة محلات احد التجار الذهب الكسر فى سوق الجواهرجية بمنطقة الجمالية بتهمة الدولارة وتهريب الذهب للسودان. وتم إغلاق المحل