محمد حسان السقا يكشف تفاصيل روايته الجديدة "الثغرة"



كشف الكاتب والمؤلف محمد حسان السقا تفاصيل روايته الجديدة "الثغرة" مؤكدًا بأنه رواية تأتي ضمن الروايات البوليسية حيث تدور أحداثها في مدينة دمشق بالعراق، ويبدأ المحقق يوسف الجمال في البحث والكشف عن أسباب والثغرات في جريمة قتل غامضة.

وأضاف الكاتب محمد حسان السقا، بأن الرواية تتحدث عن الضحية هو مخرج سنمائي ناجح، وقد تم قتله في منزله بطريقة مروعة، وتلتف حول الجريمة الغموض والألغاز تدل على ذكاء القاتل وكيفية محو كافة العلامات أو الثغرات التي قد تضعه في دائرة الاتهامات ولكن في كل جريمة ثغرة.

وأشار محمد حسان السقا، بأن يوسف الجمال وهو المحقق في الجريمة يبدأ في ممارسة عمله لكشف غموض جريمة القتل لكنه سرعان ما يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الألغاز، مع عدم وجود أدلة واضحة تشير إلى القاتل، كما أن كل المشتبه بهم لديهم دوافعهم الخاصة للقتل، وبعد مرور وقت كبير من البحث عن القاتل يكتشف المحقق ثغرة في القضية وهي مفتاح حل اللغز، لكنها أيضًا تضع المحقق نفسه في خطر.