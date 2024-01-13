وكيل زراعة البحيرة يجتمع بمزارعى كوم حمادة لمناقشة المحاصيل الشتوية

عقد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماع جماهيري بمركز كوم حمادة ، بحضور رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية ومجلس إدارة الجمعية المشتركة بالمركز، وذلك لمناقشة كل ما يتعلق بالزراعة خاصة الشتوية، والإستماع إلى مشاكل المزارعين ووعد بحل هذه المشاكل فوراً من أجل مساعدة المزارع البحراوى وزيادة الإنتاجية للفدان فى جميع الزراعات التى يتميز بها مركز كوم حمادة خاصه الفراوله ، والبطاطس ، و محصول القمح ، ووجه بضرورة متابعة كافة المحاصيل على الطبيعة ، وتذليل أية عقبات يتعرض لها المزارعين ، وتوفير الأسمدة طبقا للبرنامج المعد وصرف الأسمدة المدعمة لجميع المحاصيل الشتوية طبقاً للمقررات السمادية فوراً ، مع علاج اى إصابة لمحصول القمح فور صدورها ، خاصه أنه تم توفير جميع المبيدات اللازمة و الموصى بها ، فى جميع الجمعيات الزراعية .

وأكد وكيل الوزارة، أنه كان قد تم توفير جميع أصناف التقاوى المعتمدة من مركز البحوث ، ووزارة الزراعة ، كما تم توفير الأسمدة الأزوتية اللازمة لجميع الزراعات الشتوية ، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية الموصى بها خلال هذه الفترة.

ولفت المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واضحة للجميع وهى توفير كل ما يلزم المزارع المصرى بصفة عامة و مزارعى البحيرة بصفة خاصة ، ونحن نعلم جيدا أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية فى مصر ، لذلك فأصبح واجب علينا جميعاً أن نهتم بمنتجاتنا ، خاصة أن الاستثمار الزراعي أصبح واقع مهم جداً للجميع ، ولذلك فجميع قيادات الزراعة بالبحيرة تعمل من أجل تذليل أية عقبات أمام اى مزارع من أجل الوصول لأعلى انتاجية فى كافة المحاصيل ، وخاصة المحصول الاستراتيجى للدولة وهو محصول القمح الذى يلقى كل الدعم من كافة الجهات المعنية للوصول إلى أعلى انتاجية وجودة للمحصول هذا العام