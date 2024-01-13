عزة مصطفى ترد على إدعاءات إسرائيل بتعنت مصر في إدخال المساعدات لغزة

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على إدعاءات إسرائيل ضد مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مستنكرة هذه الأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه مصر، وجاء ذلك خلال تقديم برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد".

تعليق هام من عزة مصطفى

وأوضحت عزة مصطفى، أنه لكل من يردد ادعاءات العدو الصهيوني بتحميل مصر المسئولية بعدم دخول المساعدات، مشددًا على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تردد أكاذيب، وتاريخم معروف بالأكاذيب والكذب للجميع.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، أن إسرائيل روجت عدد من الأكاذيب فيما يخص "مصر هي المسئولة عن منع وتأخير دخول المساعدات لغزة"، مؤكدة أن ما فعلته إسرائيل هو بجاحة، مؤكدًا أن العالم بأكمله شاهد على وقوف المساعدات أمام معبر رفح، معقبة:" المساعدات تقف أمام غزة بالطوابير.. والسبب رفض إسرائيل دخول المساعدات لقطاع غزة.

اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية

وكانت عرضت فضائية "العربية"، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لقطات من اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة.

ويظهر الفيديو اقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة يرافقها جرافة عسكرية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المخيم، وشرعت بعمليات تفتيش فيها، ونشرت قناصتها على عدد من الأبنية والمنازل، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة، ونقل على إثرها للمشفى التركي.

وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية للمخيم والمنطقة، وأقامت عددا من الحواجز العسكرية في وادي الفارعة وعلى مفرق العشارين ومنطقة كجدة في طوباس، وجميعها مناطق محيطة بمخيم الفارعة.