وزير الصحة يوجه بمتابعة دقيقة للموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى الحمول بكفر الشيخ

تفقد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، موقع إنشاء مستشفى الحامول المركزي، واستمع إلى المعوقات التي حالت دون تنفيذ المستشفى طوال خمس سنوات، حيث تم الانتهاء من البناء الخرساني للدور الأول فقط، ومن المتوقع الانتهاء من الهيكل الخرساني للأدوار الأربعة في نهاية شهر يوليو، مطالبا بموافاته بتقرير متابعة شهري يتضمن الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز في تشييد المستشفى.

يذكر أن؛ مستشفى الحامول المركزي يجري إنشاءه للعمل ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وبلغ معدل التنفيذ لنحو 25%، بإجمالي 135 سريرا، بينهم 68 سرير داخلي و20 سرير طوارئ و15 سرير عناية، و26 حضانة، علاوة على 17 عيادة و6 غرف عمليات، كما يضم المستشفى 16 ماكينة غسيل كلوي، وتقدم خدمات المناظير، والتوليد والطوارئ، والعلاج الطبيعي، ومدرسة تمريض، وسكن للأطباء.

رافق الوزير في جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.