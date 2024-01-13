قافلة طبية علاجية بمدينة العمال في المنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اليوم السبت، قافلة طبية علاجية مجانية بمدينة العمال، بحى جنوب مدينة المنيا، على مدار يومين 13 و14 يناير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - تنظيم الأسرة - الأسنان"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.