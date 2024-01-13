توقيع الكشف الطبى على 149 ألف مواطن بقرى المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبى على 149 ألف و 142 مواطنا ، خلال عام 2023 ، وذلك ضمن 88 قافلة طبية مجانية استهدفت قرى المحافظة ، موجها مديرية الصحة بمواصلة العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن عام 2023 شهد تنفيذ قوافل طبية ، ضمن حملة 100 يوم صحة ، إلى جانب تنظيم 88 قافلة طبية مجانية شملت العديد من التخصصات المختلفة منها"الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن" حيث وقعت الكشف الطبى ضمن إجراءات وقائية مشددة ، منها رسم قلب لعدد 35 حالة ، وإجراء 10679 تحليلاً متنوعاً ، و487 حالات أشعة عادية ، و518 حالة موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 8981 مترددا ، تحويل داخلى 8724، وتحويل للمستشفى 2104 حالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى لــ 10452متردداً.