وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات النقل بالطور

قام محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024م، بجولة تفقد من خلالها امتحانات النقل للفصل الدراسى الاول لعام 2023/2024م، بمدارس طور سيناء .

وخلال جولته لمدرسة الزهور الثانوية بنات ومدرسة الأمل الرسمية للغات، تابع امتحانات الصف الأول الثانوي بمادة " اللغة العربية " (9ص : 12 ص) امتحان الكترونى ولم تسجل اى شكاوى من الدخول على المنصة.

كما تفقد مدرسة الزهور الاعدادية، ومدرسة الزهور الابتدائية، ومدرسة الشهيد عصام عبدالكريم زينه الابتدائية، حيث تابع امتحانات الصف (الرابع والخامس والسادس ) الابتدائى الفترة الاولى لمادة اللغة العربية (9ص :11.30ص) وامتحانات الصف الأول والثانى الاعدادى الفترة الاولى لمادة اللغة العربية (9ص :11.30ص).



وخلال الزيارة اطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال الامتحان بشكل منتظم وآمن ووجه بتوفيركل سبل الراحة والهدوء في اللجان ، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

كما وجه بالبدء فى اعمال تقدير الدرجات أولاً بأول.