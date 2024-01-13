إنجازات مبادرة "حياة كريمة" بقري سوهاج

غيرت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة الواقع فى كل القطاعات المختلفة بالتعليم والصحة وقطاعات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والري والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية كما حققت أحلام البسطاء من المواطن في الحصول على حياة كريمة فى السكن والتعليم وفى كل شيء ووفرت لهم الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى تعليم الحرف وتمليك الورش داخل المجمعات الصناعية المختلفة.



انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سوهاج داخل 181 قرية ب7 مراكز وهي: طما والمراغة شمال المحافظة والمنشاه وجرجا والبلينا جنوب سوهاج ودار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تغير مختلف النواحي بالمحافظة.



بلغت إجمالي تكلفة المشروعات التي تم الإنتهاء منها بقرى المبادرة بمحافظة سوهاج حوالي 60 مليار جنيه داخل سبع مراكز يمثلون تقريبا 65٪ من نسبة سكان المحافظة.



أقامت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة بالقرى المعنية أكثر من 10800 مشروعا موزعين على 30 مركزاً قروياً و181 قرية وعلى أكثر من 1123 نجع.



ومن أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة إنشاء 30 مجمع خدمات حكومية بـ 30 قرية لخدمة المواطنين بواقع مركز بكل وحدة قروية وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كل مجمع يضم "وحدة محلية ومركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومركز خدمات تموينية ومكتب خدمات بريدية ووحدة تضامن اجتماعى".

كما تم إنشاء 108 عمارات سكنية بإجمالي 864 وحدة سكنية بلغت متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات 70 % منها 12 عمارة بقرى الغريزات ونجع أبوعوض والبطاخ بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج و21 عمارة بقريتي نجوع الرياينة والفراسية بمركز ساقلتة شمال شرق المحافظة و5 عمارات بقرية التل الزوكي بمركز طما شمال سوهاج و15 عمارة بقرى الغنيمية والغابات والحرجة بالقرعان وبرديس بمركز البلينا وعمارات سكنية بقرى المجابرة والخلافية وبيت داود بمركز جرجا، و5 عمارات سكنية بقرية السقرية بمركز المنشاه جنوب سوهاج و42 عمارة بقرى القوصة ونجوع مازن والعزبة ونجع عمار والحاجر بأولاد يحيي ومزاتة والبلابيش بحري بمركز دار السلام جنوب شرق سوهاج .



ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة لم تغفل عملية تطوير البشر من خلال إنشاء المكتبة العامة بالقرية "كتابك" حيث تم الإنتهاء من إنشاء 30 مكتبة عامة بعدد 30 مجلس قروي بالمراكز الـ 7 المستهدفة من المبادرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة .