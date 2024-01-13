السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بدء انطلاق حملة صيانة وتحزيم زراعات القمح بالبحيرة

اثناء الحملة
اثناء الحملة

قال الـمـهـنـدس موفق مـحـمـود سارى   وكـيـل وزارة الـزراعـة بـالـبـحـيــرة ، انه  تم التجهيز لتنفيذ أعمال حملة صيانة و تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل موسم ٢٠٢٤ م.

وأشـــار " وكيل الوزارة " إلى إن الإدارة العامة لمكافحة القوارض تلعب دورا مهما في مكافحة القوارض حيث يتم تنفيذ ثلاث حملات قوميه كل عام ( حملة صيانة و تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل / حملة عقب حصاد المحاصيل الشتويه / حملة عقب حصاد المحاصيل الصيفية ) و سيتم خلال هذه الحملة علاج مساحة قدرها ١٩٣٦٠٠ فدان قمح ، و ذلك باستخدام كمية قدرها ١٢١ كجم من مبيد فوسفيد زنك يتم تحميلها على كمية من جريش الاذرة قدرها ١٢١٠٠ كجم ويتم تنفيذها فى المحافظة لعدد ١٣ مركز و عدد الجمعيات التى سيتم تنفيذ الحملة بها بمراكز المحافظة ٣٢٨ جمعيه ، وتاريخ بداية الحملة من ٦ / ١ / ٢٠٢٤ م و تاريخ نهاية الحملة ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤ م.

وأفــاد المهندس/ مـحـمود عبدالمجيد هليل _ مـديـر عــام الـزراعـة بـالـبـحــيــرة ، أنه قد قام رجال مكافحة القوارض ممثلين في مهندسين مكافحة القوارض بالمديرية بـرئـاسـة الـمـهـنـدس رؤف عـبـد الـجـلـيـل أبـو الـعـيـص مـديــر إدارة مـكـافـحـة الـقــوارض بـالـبـحـيــرة ، و المهندس حـصــافـى حــرحـش رئـيــس قـســم الأنـبــاء والـبـلاغـات بـإدارة مـكـافـحـة الـقــوارض ، والمهندس عـــادل الـعــربـى رئـيـس قـسـم الـمـتـابـعـة بـإدارة مـكــافـحـة الـقـــوارض ، و رؤســاء أقــســـام مــكــافـحــة الــقـــوارض بـالـمـراكــز بتنفيذ كافة التعليمات الواردة بهذا الشأن.

وأشار المهندس / محمود عبدالمجيد هليل _ مـديـر عــام الـزراعـة بـالـبـحــيــرة ، إلى أنه يتم توفير المبيدات و المسيلات المستخدمة لتنفيذ هذه الحملات من خلال المركز الإقليمى لمكافحة القوارض لقطاع وسط و غرب الدلتا بايتاى البارود، وأنه يم تنفيذ هذه الحملات وفقا للتعليمات و التوصيات الفنية الموصى بها من قبل الإدارة العامة لمكافحة القوارض حتى يسير العمل بصوره جيده.

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