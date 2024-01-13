بدء انطلاق حملة صيانة وتحزيم زراعات القمح بالبحيرة

قال الـمـهـنـدس موفق مـحـمـود سارى وكـيـل وزارة الـزراعـة بـالـبـحـيــرة ، انه تم التجهيز لتنفيذ أعمال حملة صيانة و تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل موسم ٢٠٢٤ م.

وأشـــار " وكيل الوزارة " إلى إن الإدارة العامة لمكافحة القوارض تلعب دورا مهما في مكافحة القوارض حيث يتم تنفيذ ثلاث حملات قوميه كل عام ( حملة صيانة و تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل / حملة عقب حصاد المحاصيل الشتويه / حملة عقب حصاد المحاصيل الصيفية ) و سيتم خلال هذه الحملة علاج مساحة قدرها ١٩٣٦٠٠ فدان قمح ، و ذلك باستخدام كمية قدرها ١٢١ كجم من مبيد فوسفيد زنك يتم تحميلها على كمية من جريش الاذرة قدرها ١٢١٠٠ كجم ويتم تنفيذها فى المحافظة لعدد ١٣ مركز و عدد الجمعيات التى سيتم تنفيذ الحملة بها بمراكز المحافظة ٣٢٨ جمعيه ، وتاريخ بداية الحملة من ٦ / ١ / ٢٠٢٤ م و تاريخ نهاية الحملة ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤ م.

وأفــاد المهندس/ مـحـمود عبدالمجيد هليل _ مـديـر عــام الـزراعـة بـالـبـحــيــرة ، أنه قد قام رجال مكافحة القوارض ممثلين في مهندسين مكافحة القوارض بالمديرية بـرئـاسـة الـمـهـنـدس رؤف عـبـد الـجـلـيـل أبـو الـعـيـص مـديــر إدارة مـكـافـحـة الـقــوارض بـالـبـحـيــرة ، و المهندس حـصــافـى حــرحـش رئـيــس قـســم الأنـبــاء والـبـلاغـات بـإدارة مـكـافـحـة الـقــوارض ، والمهندس عـــادل الـعــربـى رئـيـس قـسـم الـمـتـابـعـة بـإدارة مـكــافـحـة الـقـــوارض ، و رؤســاء أقــســـام مــكــافـحــة الــقـــوارض بـالـمـراكــز بتنفيذ كافة التعليمات الواردة بهذا الشأن.

وأشار المهندس / محمود عبدالمجيد هليل _ مـديـر عــام الـزراعـة بـالـبـحــيــرة ، إلى أنه يتم توفير المبيدات و المسيلات المستخدمة لتنفيذ هذه الحملات من خلال المركز الإقليمى لمكافحة القوارض لقطاع وسط و غرب الدلتا بايتاى البارود، وأنه يم تنفيذ هذه الحملات وفقا للتعليمات و التوصيات الفنية الموصى بها من قبل الإدارة العامة لمكافحة القوارض حتى يسير العمل بصوره جيده.