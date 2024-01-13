أمم أفريقيا.. جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإللكترونية جدول أهم مباريات اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، فسنكون على موعد مع الحدث الأكبر وهو انطلاق منافسات العرس الأفريقي" كأس الأمم الإفريقية" التى تحتضنها كوت ديفوار، بجانب العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس امم أفريقيا والقنوات الناقلة

كوت ديفوار(ساحل العاج) - غينيا بيساو - 10:00 - علي قناة beIN SPORTS MAX1.

مواعيد مباريات كأس آسيا والقنوات الناقلة

أستراليا ضد الهند - الساعة 1:30 ظهرا- علي قناة beIN ASIAN CUP

الصين ضد طاجيكستان - الساعة 4:30 مساء علي قناة beIN ASIAN CUP

أوزبكستان ضد سوريا- الساعة 7:30 مساء - على قناة ssc sport 1 وbeIN ASIAN CUP

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد فولهام – الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الاسباني والقوات الناقلة

لاس بالماس ضد فياريال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال ماريوكا ضد سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساء علي قناة beIN SPORTS 3HD.

أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء علي قناة beIN SPORTS 3HD.

ريال بيتيس ضد غرناطة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوي ضد تورينو- الساعة 4 مساء - AD SPORTS Premium 2.

نابولي ضد ساليرنيتانا- الساعة 4 مساء AD SPORTS Premium 1.

هيلاس فيرونا ضد إمبولي- الساعة 7 مساء AD SPORTS Premium 2

مونزا ضد انتر ميلان- الساعة 9:45 مساء على AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

لايبزيج ضد آينتراخت فرانكفورت - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD

فرايبورج ضد يونيون برلين - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

ماينز ضد فولفسبورج - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

كولن ضد هايدنهايم - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

أوجسبورج ضد باير ليفركوزن - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

دارمشتات ضد بوروسيا دورتموند - 07:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو ضد ستاد ريمس – الساعة 6 مساء

رين ضد نيس – الساعة 10 مساء

موناكو ضد ستاد ريمس - 06:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

رين ضد نيس - 10:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

مواعيد مباريات الدوري التركي

بشتكاش ضد فاتح قرا جمرك – الساعة 6 مساء

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

اتحاد خنشلة - الاتحاد الرياضي السوفي - 04:00 بتوقيت القاهرة - الشبابية.

اتحاد بسكرة - مولودية البيض - 05:00 بتوقيت القاهرة - الشبابية.

شبيبة القبائل - جمعية أولمبي الشلف - 05:45 بتوقيت القاهرة - الشبابية.

وفاق سطيف - نجم بن عكنون - 06:00 بتوقيت القاهرة - الشبابية.