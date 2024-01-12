Infinix تجلب تقنية الشحن اللاسلكي إلى معرض CES

لقد مر وقت طويل منذ أن شاهدنا عروضًا توضيحية للشحن اللاسلكي عبر الهواء من أمثال أوبو وشاومي، لذلك فاجأنا معرض CES 2024 عندما صادفنا عرضًا جديدًا من علامة تجارية صينية أخرى للهواتف المحمولة، Infinix. تستخدم تقنية "AirCharge" هذه رنينًا مغناطيسيًا منخفض التردد لتوصيل ما يصل إلى 25 واط من الطاقة لاسلكيًا، ويعمل هذا عبر مسافة تصل إلى 20 سم (7.87 بوصة) - وهو ضعف ما كان عليه العرض التوضيحي السابق لـOppo - وبزوايا تصل إلى 60 درجة. .

تعتقد Infinix أن حالة الاستخدام هذه مثالية للمستخدمين الذين يرغبون في إبقاء هواتفهم مشحونة أثناء اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو، دون وجود كابل يعيق أي من اليدين. بفضل مسافة الشحن المحسنة هذه، يمكنك أيضًا تثبيت لوحة AirCharge أسفل الطاولة، ومن ثم ستحصل على منطقة شحن خفية. ولكن قبل ذلك، ستحتاج شركة Infinix إلى اكتشاف طريقة لتجنب تسخين الأجسام المعدنية القريبة عن طريق الخطأ. توجد طرق للكشف عن الأجسام الغريبة لحلول الشحن اللاسلكي "ثنائية الأبعاد" الحالية، ولكنها أكثر تعقيدًا عندما تنتقل مساحة الشحن من "2D" إلى "3D".

هناك إجراء أمان آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو حالة الانخفاض المفاجئ في المسافة بين الهاتف ولوحة الشحن - فليس من الجيد رفع الجهد فجأة على جهاز مثل هذا. على هذا النحو، قامت شركة Infinix بالفعل بتنفيذ (وحصولها على براءة اختراع) دائرة حماية من الجهد الزائد على طرفي السلسلة. ليس لدى الشركة إطار زمني لإطلاق AirCharge على جهاز الإنتاج الضخم حتى الآن، لكنها تأمل في استخدام هذه التقنية في نهاية المطاف للضغط من أجل معيار صناعي للشحن اللاسلكي عبر الهواء.

عرضت Infinix أيضًا "تقنية E-Color Shift Technology" التي تستخدم Prism 3 من E Ink للسماح لك بتغيير أنماط الألوان في الجزء الخلفي من هاتفك. تدعم هذه الميزة ثمانية ألوان أساسية، والتي يتم توسيعها بعد ذلك بمستويات متعددة من الظلال، ويمكن تنفيذ ذلك على نمط يحتوي على أكثر من 100 منطقة قابلة للتخصيص. كما هو الحال مع شاشات الحبر الإلكتروني التقليدية، بمجرد تحديث لوحة Prism 3، يظل نمط الألوان الجديد دون استهلاك الطاقة.

بمجرد أن تكتشف الشركة كيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالأداء الحراري والسمك، فإنها تأمل في جلب هذه الميزة غير التقليدية إلى الأجهزة الاستهلاكية في غضون عام أو عامين. عند هذه النقطة، ستتمكن من تخصيص نمط الألوان من خلال أحد التطبيقات - وهو ما لم نتمكن من رؤيته، حيث استخدم العرض التوضيحي الخاص بنا هواتف وهمية بدلاً من ذلك. حتى شركة Lenovo تدرس تقنية العرض هذه لتزيين أغطية أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بها.

أخيرًا وليس آخرًا، قامت Infinix بالتشويق لتقنية "Extreme-Temp Battery" للمستخدمين الذين يتعين عليهم مواجهة البرد. في حين أن بطاريات الليثيوم أيون التقليدية ستنخفض قدراتها بشكل كبير أو حتى تتضرر في درجات الحرارة المنخفضة، فإن بطارية الحالة الصلبة من Infinix ستستمر في العمل حتى عند درجة حرارة منخفضة تصل إلى -40 درجة مئوية أو -40 درجة فهرنهايت. وبالمثل، عند قياسه عند درجة حرارة -20 درجة مئوية أو -4 درجة فهرنهايت، يبدو أن محلول Infinix سيحظى بزيادة بنسبة 50 إلى 300 بالمائة في وقت التحمل مقارنة بالمنتجات الأخرى. قد نرى تقنية البطارية هذه على هاتف Infinix في النصف الثاني من عام 2025.