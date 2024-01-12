خسارة جديدة لـ«القبانى» نقيبة التشكيليين

أعلنت محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 4513 لسنة 70 والمقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة التشكيليين وريهام عمران بصفتها الأمين العام لنقابة التشكيليين ضد صفية القبانى بصفتها نقيب التشكيليين ببطلان قرارها بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة، كما رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن محامى النقيبة وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتعود وقائع الدعوة إلى ادعاء الدكتورة صفية القبانى نقيبة التشكيليين بتغيب أحمد جلال عضو مجلس الإدارة عن حضور الاجتماعات مما يحق لها فصلة من عضوية المجلس، حيث قالت النقابة إن عدد اجتماعات مجلس النقابة العامة خلال عام 2021 خمسة اجتماعات فقط وأن أحمد جلال عضو مجلس النقابة تغيب ثلاثة اجتماعات وهو يعد استقالة وكان الرد أن الإفادة الصادرة بتغيب المطعون ضده صادرة من غير مختص حيث إن المختص بحصر حضور وغياب أعضاء مجلس الإدارة هو أمين عام النقابة الدكتورة ريهام عمران وفقاً للائحة بخلاف أن النقابة لم تعقد سوى جلسة واحدة بتاريخ 17 مايو وكانت أونلاين.

واستندت الدكتورة صفية القبانى فى الدعوى إلى

انتفا

ء صفة المطعون ضده كونه ليس من

أعضاء

مجلس

إدارة

النقابة وكان الرد أن المطعون ضده عضو مجلس منتخب رسمياً معتمداً من وزارة الثقافة ولم يتغيب عن حضور الجلسات وفقاً لحصر أمين عام النقابة، كما أن قرار هيئة المكتب المؤرخ فى 13 نوفمبر 2021 وقرار مجلس ال

إدارة

المؤرخ فى 29 نوفمبر 2021 غير صحيح لعدم قانونية انعقاد المجالس، وأن تقديم تلك المستندات يعد تزويراً فى مستندات النقابة