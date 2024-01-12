الجمعة 12/يناير/2024 - 07:57 م 1/12/2024 7:57:55 PM

الاستجابة لشكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات هى الوسيلة الأنسب لكى يشعر المواطن بأن الحكومة هى حكومته وليست غريبة عنه.. ومن أهم الوزارات التى تهتم بهذه النقطة وزارة الصحة والسكان التى أعلنت مؤخرا الاستجابة والتعامل مع 98.6% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال عام 2023.

فقد ورد لمكتب خدمة المواطنين 80 ألفا و759 شكوى إلى جانب انه جارٍ العمل على حل 1160 شكوى فى ظل التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.. وتمت الاستجابة والتعامل مع 97.4% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والتعامل مع 98.7% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للتأمين الصحى ومع 96.4% من الشكاوى الواردة للمؤسسة العلاجية، و99.1% من الشكاوى الواردة لهيئة الإسعاف المصرية.. وهناك اهتمام كبير بخفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها لإنجاز الشكوى فى مدة أقصاها 72 ساعة لرفع معدلات رضاء المواطنين.. وتسعى الوزارة إلى تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض من خلال عقد دورات تدريبية دورية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة لصقل مهاراتهم فى آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.. ويتم التعامل من خلال تلقى الشكاوى على كافة وسائل التواصل والتقنيات الحديثة منها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. وتطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول والذى يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة.. والخط الساخن الثابت والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.. والبريد الإلكترونى.. كل ذلك من أجل راحة المواطن وحرصا على وقته وجهده وجودة حياته، ولو تم الاهتمام بشكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات بنفس الطريقة فالمؤكد أن الشكاوى ستتراجع ويشعر المواطن بتحسن حقيقى فى طريقة معيشته..

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