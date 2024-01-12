البيت الأبيض: أحدثنا شللا كبيرًا في قدرات الحوثيين على إطلاق الصواريخ والمسيرات

أعلن البيت الأبيض، أن الغارات استهدفت قدرات الحوثيين على تخزين السلاح وإطلاق الصواريخ والمسيرات؛ بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال البيت الأبيض، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كان مشاركًا بشكل كامل وتابع جميع التطورات بشأن الضربات التي وجهت ضد الحوثيين.

ونوّه البيت الأبيض، إلى أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع إيران رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن، لافتًا إلى أنها تُقيم آثار الضربات الجوية على الحوثيين في اليمن، مؤكدًا

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن التقييم الأولى يشير إلى أن الضربات الأمريكية على الحوثيين كانت لها آثار جيدة، وسوف تستمر الوزارة في مراقبة الوضع.

وقالت الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ليست لديها أي خطط لإرسال قوات إضافية إلى المنطقة.