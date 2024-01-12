أمرت نيابة الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 9 أشخاص من أسرة واحدة إثر تعرضهم للاحتراق نتيجة انفجارأسطوانة البوتاجاز بمنزلهم بقرية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف، تمهيدا لسؤالهم عن أسباب الحادث.

قرار جديد عن إصابة 9 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بالصف

وكانت نيابة الجيزة كلفت بانتداب المعمل الفني لمعاينة موقع الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

انفجار أسطوانة بوتاجاز في الجيزة

كان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بقرية عرب أبو مساعد ووجود مصابين.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

تبين بالفحص بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف أنه في أثناء إعداد ربة منزل للخبز، انفجرت أسطوانة البوتاجاز بالصالة، مما أسفر عن إصابتها وزوجها وأبنائهما والعمة وأبنائها بحروق.

نقل المصابين التسعة إلى المستشفى المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

فتاة تنهي حياتها بإشعال النار في جسدها بالبدرشين

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أنهت حياتها بإضرام النيران في جسدها بمادة سريعة الاشتعال في البدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة أشعلت النار في جسدها بمادة سريعة الاشتعال، وذلك بسبب نهر والدها لها على حديثها في الهاتف مما أسفر عن مصرعها في الحال، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء أهل الفتاة للاستماع لأقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة بمصرع فتاة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، وبها آثار حرق في أماكن متفرقة من جسدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.