شباب ورياضه الدقهلية تكرم المتميزين في اتحاد طلاب تحيا مصر

كرمت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية المتميزين في اتحاد طلاب تحيا مصر، في احتفالية كبيرة نظمها إدارة البرلمان والتعليم المدني بالدقهلية باستاد المنصورة الرياضي

بحضور منى جوده مدير عام إدارة التعليم المدني والبرلمان بمدرية الشباب والرياضة بالدقهلية ،و محمد فتحي مسئول برلمان الشباب وليد لطفي مسئول برلمان الطلائع ، احمد يحيى ابو صالح رئيس قطاع الدلتا ، عبد الرحمن البربرى منسق عام محافظة الدقهلية وأعضاء مجلس الاتحاد، ومسئولي المراكز داخل المحافظة

وقدمت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الشكر والتقدير لاتحاد طلاب «تحيا مصر» على ما يقدمونه من جهود ومشروعات تخدم الشباب ، مشيره إلى الدعم الكامل لجميع المبادرات والكيانات الشبابية داخل المجتمع وأثناء مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

وأكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن اتحاد طلاب تحيا مصر هو كيان شبابي يتبع وزارة الشباب والرياضة، يهدف إلى تكوين شباب قادر على القيادة للمشاركة في الخطة التنموية لمصر المستقبل، وذلك من خلال اكتساب الشباب للخبرات المتنوعة، والتي تساعده على القيام بدوره للمشاركة في التنمية والدفاع عنها

وأشاد ممثلو الاتحاد، بالدعم الكبير الذي يقدمه وزارة الشباب والرياضة للاتحاد، والتعاون المثمر مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، معلنين رغبتهم في تنفيذ ما يقدمونه من برامج وأنشطة متنوعة داخل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية .