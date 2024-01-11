لشتاء دافيء.. اصنعي هوت شوكليت بالكريمة في دقائق

هوت شوكليت بالكريمة من المشروبات الشتوية التي يعشقها الجميع، فيتميز بمذاق الشوكولاتة اللذيذ والكريمة التي يعشقها الكثير، لذا نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.

طريقة عمل هوت شوكليت بالكريمة

المقادير

- حليب : 2 كوب (خالي الدسم)

- الكاكاو : ملعقة كبيرة

- سكر : حسب الرغبة

- كريمة : 2 ملعقة كبيرة



طريقة التحضير

ضعي السكر والكاكاو في قدر غير لاصق على نار هادئة، ثم حركي الخليط جيداً لمدة دقيقتين.

أضيفي ربع كوب من الحليب، وحركي المزيج بهدوء على نار متوسطة، ثم اتركي المزيج يغلي لدقيقتين حتى يذوب السكر تماماً، وبعد ذلك أضيفي باقي كمية الحليب، وقلبي جيداً.

صُبي الهوت تشوكليت في أكواب التقديم، وزينيه بالكريمة الجاهزة، وقدميه.

أبرز فوائد الكاكاو لصحتك

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

يحتوي الكاكاو على خصائص تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث يقوم الكاكاو الغني بالفلافانول بـ:

تحسين مستوى أكسيد النيتريك في الدم.

ارتخاء وتوسيع الشرايين والأوعية الدموية.

تحسين تدفق الدم.

ويقلل الكاكاو من الكوليسترول الضار LDL، ويقلل من مقاومة الأنسولين والالتهاب. وقد تم ربط هذه الخصائص بانخفاض مخاطر الإصابة بـ:

النوبات القلبية.

فشل القلب.

السكتة الدماغية.

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.