الرئيس الإستوني يدعو إلى استثمار دفاعي طويل المدى لأوكرانيا

قال رئيس إستونيا آلار كاريس، اليوم الخميس، إن بلاده "لديها التزام طويل الأمد بالمساهمة بنسبة 0.25٪ من ميزانية الدفاع لدينا خلال الفترة من 2024 إلى 027 لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف خلال زيارة مسؤولين أوكرانيين لتالين، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "السلام الدائم يتطلب استثمارًا طويل المدى في قدراتنا الدفاعية، ومن الضروري زيادة قدرة صناعة الدفاع الأوروبية، لتزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه، ليس غداً، بل اليوم"، مضيفا أن "إجراءاتنا الحازمة يجب أن تمنع أي حروب عدوانية أخرى في أوروبا".

ومضى يقول: "لا ينبغي لنا أن نضع أي قيود على الأسلحة التي نقدمها لأوكرانيا، ومناشدتنا لجميع الحلفاء: يجب علينا أن نساهم بشكل أكبر في الدفاع".