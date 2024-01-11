الخميس 11 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المفوضية الأوروبية: لن يتم تسليم مليون قذيفة لأوكرانيا بنهاية مارس المقبل

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت المفوضية الأوروبية في إحاطة إعلامية، الخميس، إن الاتحاد ودوله الأعضاء لن يتمكنوا من تحقيق الهدف الذي أعلنته المفوضية بتسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بنهاية مارس 2024.

وحسب روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم السوق الداخلية جوانا بيرنسيل، إن ما أعلنته المفوضية في السابق كان "هدفا سياسيا".

وشددت بيرنسيل على أن "القدرة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي ستصل إلى مليون قذيفة سنويا".

 

وبدوره أشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية بيتر ستانو إلى أن الهدف "السياسي" تم تحديده من قبل "الدول الأعضاء" التي تعمل ما في وسعها لمحاولة تحقيقه. 

 

وصرح بأنه جهد مستمر وأنهم بحاجة إلى رؤية الجهود في مجالات أخرى أيضا، وليس فقط في مجال الذخيرة.

 

وكانت الدول الأعضاء في التكتل الموحد قد تعهدت في شهر مارس 2023 بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة لذخيرة المدفعية وتسليمها في غضون 12 شهرا.

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