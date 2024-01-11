حكايات من المتعة الحرام.. المشدد 5 سنوات لفتاة تبيع جسدها بالدولار والدرهم

عاقبت محكمة جنايات الهرم والشيخ زايد برئاسة المستشار محسن غراب وعضوية كل من المستشارين أيمن عبد الحكم أشعت ووائل مصطفى رؤوساء الاستئناف، متهمة بممارسة أعمال الدعارة وتعاطي المواد المخدرة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

تفاصيل الواقعة اكتشفت بمرور معاون مباحث قسم الشيخ زايد النقيب طارق ماجد، لفحص الشقق المفروشة المستأجرة بدائرة القسم، فأبصر المتهمة وتدعى «إسراء. أ» تقف بمدخل عقار بالحى الثامن وترتدي ملابس تبرز مفاتن جسدها وباستيقافها وسؤالها عما إذا كانت تقطن بالعقار ومناقشتها أقرت له بحضورها للعقار لمقابلة أحد الشباب العرب لإقامة علاقه جنسيه معه مقابل أجر مالي فقام بضبطها وبتفتيش حقيبتها عثر على قطعه من مخدر الحشيش ومبالغ مالية من عملات مختلفه عبارة عن 1500 جنيه مصرى- 1780دولار أمريكى- 1250درهم إماراتي - 1250ريال سعودي.

اعترفت المتهمة بتجميع المبالغ المالية من أعمال الدعارة كما اعترفت بحيازتها للحشيش بقصد التعاطى، كما تم إجراء تحاليل مخدرات المتهمة أثناء التحقيقات وتبين إيجابية عينتها.

وفي ختام التحقيقات التي أجريت معها تم إحالتها للمحاكمة وأصدرت الهيئة المقورة برئاسة المستشار محسن غراب وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم أشعت ووائل مصطفى رؤوساء الاستئناف، الحكم المشدد على المتهمة.