"التنمية المحلية" تتسلم شهادة الأيزو العالمية لمركز سقارة للتدريب

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم مع الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية والتدريب والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والمهندس صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية واللواء عمرو رياض مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بسقارة وعدد من قيادات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، كما حضر اللقاء من المجلس الوطني للتدريب والتعليم د. مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس ، والمستشار حسين صبري رئيس لجنة التطوير ، د. محمد السيد شريف أمين عام شعبة التدريب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي التعاون القائم بين الوزارة والمجلس الوطنى للتدريب فيما يخص مراجعة الإجراءات والمعايير والبرامج التدريبية التي ينفذها مركز سقارة للتدريب والإجراءات المعمول بها عالمياً ليصبح المركز مؤسسة تدريبية عالمية تعمل على بناء وتأهيل قدرات العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات والديوان العام للوزارة وفقاً لأحدث النظم الدولية للتدريب .

شهادة اعتماد للمواصفات الدولية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن التعاون بين الجانبين تكلل في حصول مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام الثانى على التوالي على شهادة اعتماد للمواصفات الدولية لإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحث بشهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 بقرار من المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس ، ليحافظ مركز بسقارة للتدريب على مكانته فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة بناء قدرات العاملين فى المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التى تتناسب مع الجمهورية الجديدة والتى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية والخدمية.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير للدكتور صفوت النحاس وجميع القيادات بالمجلس الوطنى على الجهود التي بذلوها مع العاملين بمركز سقارة للتدريب خلال الفترة الماضية ، لافتاً إلى أن حفاظ مركز سقارة بحصوله على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية للمركز في التنافس مع المؤسسات التدريبية المماثلة وزيادة الميزة التنافسية للمركز، ويفتح الباب أمامه للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.

وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الذي يوليه منذ توليه مسئولية الوزارة لمركز سقارة للتدريب وتقديم كل الدعم اللازم لتطوير الأداء بالمركز للوصول بمستوي الكوادر البشرية بالمحليات للمستوي العالمى في أداء الخدمات بصورة أفضل بما يسهم فى دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وأداء العاملين فى القطاع الإدارى للدولة فى المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مركز سقارة قام خلال عام 2023 في إطار البرنامج التدريبي للمحليات بتنفيذ حوالى 180 دورة تدريبية واستفاد من جميع الدورات المنفذة حوالى 6897 ، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن ، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد أذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وقال اللواء هشام آمنة أن هناك تعاون بين مركز سقارة للتدريب وعدد كبير من المؤسسات التدريبية المحلية والدولية في مجالات التدريب وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب واتحاد البلديات الهولندية وغيرها من المراكز داخل مصر وخارجها والاستعانة ببعض الخبراء والمدربين الأجانب لتحقيق أقصى استفادة ممكنه في مجالات التدريب ، حيث تسعى الوزارة للاستدامة في مجالات التدريب والتطوير والتحديث بصورة مستمرة في البرامج والدورات التدريبية وبيئة التدريب بشكل عام وتحقيق توجيهات وخطط الحكومة والقيادة السياسية في العديد من الملفات المهمة .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود جميع القائمين على المنظومة التدريبية بمركز سقارة للتدريب خلال الفترة الماضية وتلبية متطلبات جميع المتدربين ، مشيداً بروح العمل بين الفريق الموجود بالمركز والتي أسهمت في حصول سقارة للعام الثانى على التوالي على شهادة الأيزو .

ومن جانبه أشاد الدكتور صفوت النحاس بالجهود التي يبذلها وزير التنمية المحلية في كافة الملفات الخدمية على أرض المحافظات منذ توليه المسئولية ، مشيداً بالطفرة التي شهدتها مجالات وبرامج عمل التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة والتي ظهرت نتائجها على أرض الواقع في مختلف المحافظات المصرية .

كما أشاد رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالإهتمام الذى يوليه وزير التنمية المحلية بمجال التدريب بصفة عامة ومركز سقارة على وجه الخصوص والذى يعد منارة مهمة لتدريب العاملين بالإدارة المحلية وتطوير وتحسين أدائهم في تنفيذ التكليفات والمهام على أرض المحافظات بصورة متميزة ترضى المواطنين .

وأشار الدكتور صفوت النحاس إلى أن لجان المجلس الوطنى قامت بمراجعة المواصفات القياسية العالمية المطلوبة من بمركز سقارة، ومنها التركيز على تلبية متطلبات الدارسين وتجاوز توقعاتهم، والقيادة الحكيمة بإشراك جميع المتدربين في تنفيذ مهمة المركز ، كما تم مراجعة منهج العملية التعليمية والأنشطة التى ينفذها المركز، و علاقات المركز مع كافة الجهات ذات الصلة، والمسؤولية الاجتماعية للمركز لضمان النجاح على المدى الطويل، وقدرة المركز على تقديم خدمات وأنشطة لصالح المجتمع المحيط به، ومدى ملائمة وتوافق أماكن الإقامة مع المواصفات القياسية وزيادة رضا الدارسين وترسيخ مبادئ الشفافية في تقديم خدمات التدريب وزيادة مصداقية مركز سقارة والتركيز على إحتياجات ومتطلبات الدارسين من ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الدارسين ، مشيراً إلى أنه بعد المراجعات التي قامت بها اللجان المعنية بالمجلس الوطنى للتدريب والتعليم عبر زيارات دورية تم مراجعة الإجراءات والمعايير التى ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدولية ISO21001:2018 ، وأوصت بسريان حصوله على الشهادة الدولية للعام الثاني.

وفى ختام اللقاء تسلم اللواء هشام آمنة من الدكتور صفوت النحاس شهادة سريان حصول مركز التنمية المحلية بسقارة على شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 ليصبح مركز التنمية المحلية بسقارة فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية.

وكرم اللواء هشام آمنة والدكتور صفوت النحاس قيادات مركز التنمية المحلية بسقارة ومنحهم شهادات تقدير عن الجهد المبذول من إداراتهم للالتزام بالمعايير والإشتراطات المطلوبة حتى حصول المركز على شهادة الأيزو كمؤسسة دولية فى مجال التدريب.