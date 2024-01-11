الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد مسعفين وتدمير سيارة جراء اعتداء اسرائيلي بجنوب لبنان

الدفاع المدني بالهيئة
الدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية بلبنان

أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية (التابعة لحزب الله)، استشهاد اثنين من المسعفين جراء اعتداء إسرائيلي مباشر على مركز إسعاف في بلدة حانين التابعة لقضاء بنت جبيل في الجنوب اللبناني.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت الغرفة، في بيان اليوم الخميس، أن قصف إسرائيلي استهدف مركز الدفاع المدني في بلدة حانين، مما أسفر عن استشهاد على محمود الشيح وساجد رمزي قاسم، كما تم تدمير سيارة اسعاف.

واعتبر حزب الله اللبناني، في بيان له اليوم، أن ما حدث هو اعتداء صارخ على مركز يقوم على خدمة المواطنين اللبنانيين وإغاثتهم وإسعاف الجرحى ‏والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني.

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