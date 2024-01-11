برلماني: القمة الثلاثية رسالة قوية لفضح الإبادة الصهيونية في قطاع غزة

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن، رسالة قوية لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، وما يتعرض لها أهالي قطاع غزة من ابادة الجماعية، التى تحصد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، دون تمييز على يد الكيان الصهيوني.

وحذر"عبدالنبي" في بيان صحفي من تصاعد الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.

إدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية

وأشاد بتأكيد القمة دعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية التي عقدت أمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، تأتي استكمالا لدور مصر الكبير لإدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية.