معرض سلبى الصناعات الهندسية الأسبوع القادم

تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية معرضاً سلبياً الصناعات الهندسية يوم 13 يناير القادم ولمدة ثلاثة أيام.

تقوم فكرة المعرض على قيام كل شركة تعمل فى مجال الصناعات الهندسية بعرض احتياجاتها من المعدات وقطع الغيار والسلع الوسيطة على باقى الشركات المحلية ليتم توفيرها وتصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.

وقبل أيام عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعاً بفرع الغرفة بالإسكندرية برئاسة المهندس محمد البودى نائب رئيس الغرفة وبحضور كامل حجازى مدير عام الغرفة وعدد من المصنعين لشرح أهمية المشاركة فى المعرض السلبى للغرفة لتعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.

وقال المهندس محمد البودى إن الهدف من «المعرض السلبى» بأرض المعارض، بالقاهرة خلال الفترة من 13-15 يناير الجارى بهدف خفض فاتورة الواردات والقضاء على أزمة الدولار وتعميق التصنيع المحلى من خلال تحقيق تكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة.

ووجه محمد البودى الدعوة لكل الشركات والمصانع فى الإسكندرية التى تستورد مستلزمات إنتاج لعرض ما تستورده فى المعرض على المصنعين المصريين الذين لديهم القدرة على تصنيع هذه المستلزمات ويتم تصنيعها محلياً وتوفيرها للشركات التى تستوردها للحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى.

وتم توجيه الدعوة لجميع الشركات والمصانع المغذية للصناعات الهندسية وكافة الصناعات الأخرى للمشاركة المجانية فى معرض تعميق التصنيع المحلى.

يذكر أن غرفة الصناعات الهندسية قامت بتوجيه الدعوة إلى 14 ألف شركة للمشاركة فى المعرض وهناك إقبال كبير من المصانع والشركات على الاشتراك بالمعرض، هذا فضلا عن أن غرفة الصناعات الهندسية تقوم حاليا بعقد عدد من الندوات مع أعضائها بفروع الغرفة سواء فى الإسكندرية أو العاشر من رمضان أو مدينة أكتوبر للتعريف بأهمية المعرض والمشاركة فيه.