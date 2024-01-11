الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات مبادرة "يوم الخير" في الإسكندرية

حرصا على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا...

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية-إدارة الفتاة والمرأة والتطوع، تنفيذ فعاليات المرحلة الرابعة من مبادرة "يوم الخير " ، على مستوى المحافظات.

وفي هذا الإطار شهدت أندية الفتاة بعدد من مراكز الشباب، عمل متواصل لجمع الملابس الشتوية وفرزها، حيث استمرت محافظة الإسكندرية بعدد من مراكز الشباب في تجميع الملابس والبطاطين وفرزها لتغليف المناسب منها، وذلك في مراكز شباب بهيج، أبو تلات، برج العرب الجديد، كرموز، الحرمين، سموحه، الشهيد مهيد.

ويأتي ذلك تأكيدا الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به أندية الفتاة والمرأة من خلال المشاركة بدورهن في خدمة المجتمع خاصة بعد نجاح المبادرة في مراحلها السابقة.