ثقافة المنيا تناقش دور الأسرة في تنمية قيم المواطنة لدى الأبناء

شهدت قرية البدرمان إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج وزارة الثقافة لتعزيز قيم وممارسات المواطنة ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع محافظة المنيا.

وتضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "دور الأسرة في تنمية المواطنة لدى الأبناء" أدارها محمد أحمد أخصائي رياضي بالشباب والرياضة ، تحدث خلالها دكتور محمد علي طلبة، عن مفهوم المواطنة ومقوماتها وخصائصها، كما تناول دور الأسرة في غرس قيم المواطنة لدى الأبناء منذ الصغر ، من خلال التواصل الأسري القائم على التشاور والحوار، وترسيخ المباديء والقيم الإيجابية التي تساعده في التفاعل مع أفراد المجتمع.

وأكد حمادة محمد مدير بيت ثقافة ديرمواس، دور الأسرة في تنشئة الأبناء وتربيتهم على احترام النظم والقوانين، مع ضرورة توجيه سلوكهم وتنمية الحس الوطني لديهم ، لإعداد جيل متعاون وقادر على تحمل المسئولية، وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، أقيمت ورشة تصميم لوحات تعبر عن مظاهر الإحتفال بالعام الجديد بألوان الخشب والفلوماستر.

واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس عن المواطنة واحترام الآخر، بعنوان "كلنا واحد"، وتنظم قصور الثقافة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا ، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ، ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية ، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.