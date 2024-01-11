استطالة كوكب عطارد في مشهد بديع.. غدًا

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرة فلكية نادرة غدًا الجمعة هي استطالة كوكب عطارد في أقصى استطالة غريبة له من الشمس حيث تبلغ الزاوية بينهما 23.5 درجة.

أفضل وقت لمشاهدة الكواكب

وأضاف تادروس، أن أفضل وقت لمشاهدة وتصوير الكوكب عندما يشرق عطارد في الـ 5:15 صباحًا تقريبًا، ويصل لأعلى ارتفاع له في السماء قبل شروق الشمس، ويُرى كوكب الزهرة أعلاه، وكوكب المريخ أسفله في نفس المشهد.

استطالة كوكب الزهرة

وتابع، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الإستطالة هي الزاوية الظاهرية بين الشمس وأحد الكواكب الداخلية (عطارد أو الزهرة) عندما تقاس من الأرض، وتبلغ استطالة كوكب الزهرة أكبر من كوكب عطارد، لذلك يُرى كوكب الزهرة دائما بطريقة أسهل ولفترة أطول من عطارد.

مشاهدة الظواهر الفلكية

أوضح ، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي ، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراستهليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء